NEET Paper Leak: जयपुर SOG मुख्यालय में 20 घंटे तक चली पूछताछ, CBI ने मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को दबोचा

भारतीय युवा कांग्रेस और एनएसयूआइ ने भी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि पेपर लीक देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक का पूरा नेक्सस भाजपा से जुड़े लोग चला रहे हैं। वहीं एनएसयूआइ अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दावा किया कि सीकर, कोटा और जयपुर जैसे कोचिंग हब में कई संस्थान भाजपा नेताओं से जुड़े हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जमवारामगढ़ के जिन दो भाइयों के नाम सामने आए हैं, उनका संबंध भाजपा युवा मोर्चा से रहा है।