पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत की पहल का स्वागत करेगा ईरान, BRICS की साझा घोषणा पर इस देश ने लगाया अड़ंगा

यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची (Seyed Abbas Araghchi) ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। 14 और 15 मई को होने वाली इस बैठक से पहले ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी (Kazem Gharibabadi) ने पत्रकारों से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी।