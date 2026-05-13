एलन मस्क-टिम कुक सहित 16 अमेरिकी CEOs को चीन क्यों लेकर गए ट्रंप ? शी जिनपिंग से क्या होने वाली है डील ?

व्हाइट हाउस द्वारा जारी की गई इस हाई-प्रोफाइल सूची में 16 सबसे शक्तिशाली अमेरिकी कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। इनमें टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक, ब्लैकरॉक के प्रमुख लैरी फिंक और ब्लैकस्टोन के स्टीफन श्वार्ज़मैन जैसे दिग्गज नाम सबसे आगे हैं। इनके अलावा गोल्डमैन सैक्स के डेविड सोलोमन, सिटीग्रुप की जेन फ्रेजर, बोइंग के केली ऑर्टबर्ग और मास्टरकार्ड के माइकल मीबैक भी इस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का अहम हिस्सा हैं। वीजा, जीई, माइक्रोन, क्वालकॉम, कारगिल, मेटा, इलुमिना और कोहेरेंट जैसी दिग्गज कंपनियों के मुखिया भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि यह लिस्ट अंतिम नहीं है। यात्रा शुरू होने तक इसमें अमेरिका के कुछ और बड़े कॉरपोरेट नाम भी जुड़ सकते हैं।