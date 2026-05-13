ताइवान में बजे खतरे के सायरन! ड्रैगन ने एक साथ भेजे फाइटर जेट्स और जंगी जहाज, क्या युद्ध की है तैयारी?

यह कोई इकलौती घटना नहीं है। इससे ठीक पहले, 12 मई को भी इसी तरह की सैन्य गतिविधियां दर्ज की गई थीं। उस दिन सुबह 6 बजे तक ताइवान ने अपनी सीमा के पास चीनी सेना के नौ विमान समूहों, सात नौसैनिक पोतों और एक आधिकारिक जहाज की मौजूदगी का पता लगाया था। वहीं 12 मई की घटना में, नौ में से पांच चीनी विमान समूहों ने ताइवान के दक्षिण-पश्चिमी और पूर्वी रक्षा क्षेत्र (ADIZ) में अतिक्रमण किया था, जिसके जवाब में ताइवान की सेना ने कड़ी निगरानी रखते हुए रक्षात्मक उपाय किए थे।