महंगे तेल ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन, संकट से बचने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम

पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगे तेल के कारण देश का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, तेल की ऊंची कीमतें पाकिस्तान में महंगाई को और बढ़ा सकती हैं। परिवहन, बिजली उत्पादन और उद्योगों की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर दिखाई दे रहा है।