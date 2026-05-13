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महंगे तेल ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन, संकट से बचने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम

Crude Oil Prices in Pakistan: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल दिया है, जिससे महंगाई और विदेशी मुद्रा संकट गहरा गया है।

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भारत

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Devika Chatraj

May 13, 2026

Pakistan Crisis

पाकिस्तान में गहराया संकट (X)

Pakistan Oil Crisis: दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज उछाल ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में धकेल दिया है। पेट्रोल और गैस के लगातार बढ़ते दामों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है, जबकि आम जनता महंगाई की दोहरी मार झेल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव, बढ़ता व्यापार घाटा और कमजोर आर्थिक ढांचा अब पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने और आर्थिक संकट से राहत पाने के लिए कई बड़े कदम उठाने में जुट गई है।

तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें

पाकिस्तान की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित तेल और गैस पर निर्भर करता है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जैसे ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसका सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगे तेल के कारण देश का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, तेल की ऊंची कीमतें पाकिस्तान में महंगाई को और बढ़ा सकती हैं। परिवहन, बिजली उत्पादन और उद्योगों की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर दिखाई दे रहा है।

ईंधन बचत के लिए सरकार ने शुरू किया अभियान

बढ़ते संकट को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने सबसे पहले ईंधन खपत कम करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकारी दफ्तरों में बिजली और ईंधन की बचत के निर्देश जारी किए गए हैं। कई विभागों में गैर-जरूरी सरकारी यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। सरकार ऊर्जा बचत अभियान को भी दोबारा तेज कर रही है ताकि आयातित तेल की मांग को कम किया जा सके। इसके अलावा उद्योगों को ऊर्जा दक्ष तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सौर और पवन ऊर्जा पर बढ़ा जोर

तेल संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है ताकि बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। जानकारों का मानना है कि अगर पाकिस्तान घरेलू स्तर पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में सफल होता है, तो भविष्य में तेल और गैस आयात पर उसकी निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।

खाड़ी देशों से राहत की उम्मीद

पाकिस्तान सरकार सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों के साथ नए ऊर्जा समझौते करने की कोशिश में जुटी है। सरकार चाहती है कि उसे आसान भुगतान शर्तों या उधार मॉडल पर तेल और गैस की आपूर्ति मिलती रहे, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर तत्काल दबाव कम किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान इन देशों से लंबी अवधि के भुगतान विकल्पों पर बातचीत कर रहा है, जिससे उसे आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की तैयारी

सरकार देश में घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रही है। नए गैस ब्लॉकों की खोज और पुराने ऊर्जा क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका असर तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की घरेलू ऊर्जा क्षमता अभी सीमित है।

आयात नियंत्रण नीति हुई सख्त

डॉलर की बचत के लिए पाकिस्तान सरकार ने गैर-जरूरी आयात पर निगरानी और नियंत्रण बढ़ा दिया है। साथ ही बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली कटौती और गैस आपूर्ति नियंत्रण जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि इन उपायों से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है।

IMF से राहत पैकेज की उम्मीद

पाकिस्तान लगातार IMF और अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों के संपर्क में बना हुआ है। सरकार नई वित्तीय सहायता और राहत पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके बदले पाकिस्तान को सब्सिडी में कटौती, सरकारी खर्च कम करने और कड़े आर्थिक सुधार जैसे फैसले लेने पड़ सकते हैं।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है महंगाई

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मध्य पूर्व में तनाव और तेल की कीमतों में तेजी जारी रहती है, तो पाकिस्तान को और कठोर आर्थिक फैसले लेने पड़ सकते हैं। आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी, बिजली दरों में इजाफा और सरकारी खर्च में कटौती जैसे कदम देखने को मिल सकते हैं।

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PM MODI

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World News in Hindi

Published on:

13 May 2026 03:06 pm

Hindi News / World / महंगे तेल ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन, संकट से बचने के लिए सरकार ने उठाए बड़े कदम

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