देश में ऊर्जा संकटः पीएम मोदी ने अपना काफिला आधा किया, SPG को दिया निर्देश

PM convoy reduced: पश्चिम एशिया में होर्मुज संकट के चलते देश में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने आधिकारिक काफिले को और छोटा कर दिया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को यह निर्देश दिया गया है कि उनके काफिले 50 फीसदी कम करने का प्रयास किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाए गए इन कदमों को मंत्रियों और उनके विभागों के लिए एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।