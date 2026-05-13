TCS कांड में सख्त कार्रवाई, निदा खान की मदद करने वाले AIMIM पार्षद मतीन पटेल के ठिकानों पर चला बुलडोजर

पुलिस के अनुसार, मतीन पटेल पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपी निदा खान को नारेगांव स्थित कौसर पार्क इलाके में अपने आवास पर कथित रूप से शरण दी थी। इस आधार पर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 249 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की तह तक जाने के लिए कई पहलुओं पर जांच जारी है और आगे और भी कार्रवाई संभव है।