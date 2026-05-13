Prateek Yadav Death: 55 मिनट में खत्म हो गई प्रतीक यादव की जिंदगी, मौत का कारण सामने आने का इंतजार

लखनऊ कैंट विधानसभा सीट अपर्णा यादव ने खुद ही चुनी थी। हालांकि लखनऊ कैंट सपा के नेताओं की पसंदीदा नहीं रही, क्योंकि इस सीट से पार्टी ने कभी जीत दर्ज नहीं की। अपर्णा को भी बीजेपी की रीता बहुगुणा ने करीब 34 हजार वोटों से हरा दिया था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।