Prateek Yadav Died: बॉडी बिल्डिंग और लग्जरी कारों के शौकीन थे प्रतीक यादव

Prateek Yadav Died: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुधवार सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रतीक यादव ने हमेशा खुद को सियासत की चकाचौंध से दूर रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई थी।