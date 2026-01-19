अपर्णा यादव को लेकर पति प्रतीक यादव का नया पोस्ट, 27 मिनट पहले फिर सोशल मीडिया पर भावनात्मक बयान

वायरल हो रहे संदेश में लिखा गया है कि पोस्ट करने वाली शख्सियत ने अपने माता-पिता और भाई के साथ रिश्ते टूटने की बात कही है। इसके साथ ही पोस्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सामने वाला व्यक्ति “सिर्फ प्रसिद्धि चाहता है” और उसे “बेहद स्वार्थी” बताया गया है। पोस्ट की भाषा भावनात्मक होने के साथ-साथ काफी कठोर भी है, जिसमें “मैंने अपने बच्चे की कसम खाकर कहा” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट में किए गए ये दावे और आरोप पूरी तरह व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित बताए जा रहे हैं। हालांकि, इनमें जिन व्यक्तियों का जिक्र है, उनकी पहचान स्पष्ट रूप से उजागर नहीं की गई है और न ही इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि हो सकी है।