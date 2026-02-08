Lucknow Nagar Nigam: नगर निगम सख्त, गृहकर बकायेदारों पर कार्रवाई तेज, 19 भवन सील, लाखों की वसूली

Lucknow Civic Crackdown: नगर निगम लखनऊ ने गृहकर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा कुर्की अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के स्पष्ट निर्देशों के तहत जोन-8 क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई की गई, जिसमें लंबे समय से गृहकर जमा न करने वाले भवन मालिकों को निशाने पर लिया गया। अभियान के दौरान कुल 19 भवनों को सील किया गया, जबकि मौके पर ही कई बकायेदारों से लाखों रुपये की वसूली भी की गई। नगर निगम की इस कार्रवाई को कर वसूली के क्षेत्र में बड़ी प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कर जमा न करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और राजस्व संग्रह को मजबूत करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।