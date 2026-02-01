अब नवाबों के शहर में गोमती की लहरों पर ले सकेंगे क्रूज का आनंद, 300 रुपया रहेगा टिकट

इसके बदले कंपनी एलडीए को प्रतिवर्ष 16 लाख रुपये राजस्व के रूप में देगी। प्रथमेश कुमार ने बताया कि क्रूज की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होगी। इसका संचालन हनुमान सेतु से गोमती बैराज के बीच किया जाएगा, जिसमें एक चक्कर 30 से 45 मिनट में पूरा होगा। क्रूज के बेसमेंट में आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज और डिजिटल स्क्रीन की सुविधा होगी, जबकि ऊपरी हिस्से में ओपन रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। क्रूज सैर के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपये टिकट प्रस्तावित है, वहीं लंच, डिनर और बुफे जैसी सुविधाओं के लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा।