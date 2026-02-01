लखनऊ के KGMU में बनी मजारों पर चलेगा बुलडोजर, 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम

लखनऊ : किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) प्रशासन ने परिसर के भीतर बनी पांच अवैध मज़ारों को हटाने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को इन मज़ार कमेटियों को दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले 22 जनवरी को कुल छह मज़ारों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन केवल न्यू ऑर्थोपेडिक परिसर स्थित एक मज़ार कमेटी ने ही जवाब दिया था। शेष पांच कमेटियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर अब उन्हें 28 फरवरी को कुलसचिव के समक्ष पेश होने का अंतिम अवसर दिया गया है।