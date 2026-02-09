UP Budget 2026: सदन में सपा और BJP आमने-सामने, केशव प्रसाद और शिवपाल यादव ने साधा निशाना

सपा के नेताओं का कहना था कि सरकार जनता के मुद्दों की अनदेखी कर रही है और बजट में आम लोगों के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नारेबाजी के कारण सदन में कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। अध्यक्ष ने कोशिश की कि वेल से विधायकों को बाहर निकाला जाए और सत्र को सामान्य रूप से चलाया जाए। इस तरह बजट सत्र की शुरुआत ही सपा और सरकार के बीच विरोध और राजनीतिक टकराव के साथ हुई।