सीएम योगी सख्त, सैनिक की शिकायत पर कार्रवाई, बच्चों को पढ़ाई और अनुशासन की सीख

कार्यक्रम के दौरान हापुड़ जिले से आए दो सैनिकों ने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। एक सैनिक ने बताया कि वह और उनका भाई सेना में तैनात होकर देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि उनके नेत्रहीन पिता गांव में रहते हैं। आरोप है कि रिश्तेदारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हापुड़ प्रशासन को तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।