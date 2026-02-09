9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

सीएम योगी सख्त, सैनिक की शिकायत पर कार्रवाई, बच्चों को पढ़ाई और अनुशासन की सीख

CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्त शासकीय कार्यक्रमों के बीच ‘जनता दर्शन’ कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। हापुड़ से आए सैनिक की जमीन कब्जे की शिकायत पर तुरंत जांच के निर्देश दिए। इलाज सहायता मांगने वालों को आश्वासन दिया और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई व मोबाइल से दूर रहने की सीख दी।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 09, 2026

व्यस्त शासकीय कार्यक्रमों के बीच भी लोगों से मिले सीएम, जमीन विवाद, इलाज सहायता और जनसमस्याओं पर दिए त्वरित निर्देश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

व्यस्त शासकीय कार्यक्रमों के बीच भी लोगों से मिले सीएम, जमीन विवाद, इलाज सहायता और जनसमस्याओं पर दिए त्वरित निर्देश (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

CM Yogi Meets Citizens at Janata Darshan: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बार फिर यह संदेश दिया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है। शासकीय दायित्वों की व्यस्तताओं के बावजूद उन्होंने ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम आयोजित कर दूर-दराज से आए नागरिकों से सीधे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न केवल लोगों की शिकायतें सुनीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही जांच और निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि “सरकार प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है” और किसी भी प्रकार की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 जनता दर्शन: संवाद और समाधान का मंच

‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम मुख्यमंत्री और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोग अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, नगर निकाय, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने हर प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सैनिकों की पीड़ा पर तुरंत संज्ञान

कार्यक्रम के दौरान हापुड़ जिले से आए दो सैनिकों ने मुख्यमंत्री से अपनी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। एक सैनिक ने बताया कि वह और उनका भाई सेना में तैनात होकर देश की सेवा कर रहे हैं, जबकि उनके नेत्रहीन पिता गांव में रहते हैं। आरोप है कि रिश्तेदारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हापुड़ प्रशासन को तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

इलाज के लिए आर्थिक सहायता का आश्वासन

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे अस्पताल का एस्टिमेट उपलब्ध कराने को कहा और भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज में हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मरीज के स्वास्थ्य की चिंता आप करें, इलाज की चिंता सरकार की जिम्मेदारी है। इस आश्वासन से जरूरतमंद परिवारों को राहत मिली।

 कानून व्यवस्था पर सख्त रुख

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी आपराधिक तत्व को बख्शा न जाए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर हो और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहे।

बच्चों से स्नेह, पढ़ाई पर जोर

कार्यक्रम में कुछ अभिभावक अपने बच्चों के साथ भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्होंने बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने और मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखने की सीख दी। स्नेह जताते हुए उन्होंने बच्चों को चॉकलेट भी दी, जिससे माहौल में अपनापन दिखा।

विभिन्न विभागों से जुड़े मामले

जनता दर्शन में बिजली आपूर्ति, नगर निगम सेवाओं, पेंशन, आवास और राजस्व विवादों से जुड़े कई मामले भी सामने आए। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि शिकायतों का समाधान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाए। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने एक बार फिर यह संकेत दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

ये भी पढ़ें

Jitin Prasada Viral Love Story: दिल से निकला रिश्ता और राजनीति के गलियारों में गूंजी शादी, जितिन प्रसाद की प्रेम कहानी सुर्खियों में
लखनऊ
राजनीति और पत्रकारिता के गलियारों से शुरू हुई दोस्ती, तीन साल की डेटिंग के बाद हुई हाई-प्रोफाइल शादी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 01:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सीएम योगी सख्त, सैनिक की शिकायत पर कार्रवाई, बच्चों को पढ़ाई और अनुशासन की सीख

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Budget 2026: सदन में सपा और BJP आमने-सामने, केशव प्रसाद और शिवपाल यादव ने साधा निशाना

बजट सत्र में विपक्ष और सरकार आमने-सामने
लखनऊ

जेद्दा से आई फ्लाइट में सीट नीचे छिपा सोना बरामद, लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी की आशंका गहराई

सीट के नीचे छिपाया गया था 1.26 किलो से अधिक सोना, तस्करी की आशंका; कस्टम विभाग की जांच तेज    (फोटो सोर्स : फाइल फोटो )
लखनऊ

यूपी बजट सत्र 2026 के पहले दिन सपा का जोरदार प्रदर्शन, SIR और मंदिर तोड़ने पर बहस तेज

UP बजट सत्र के पहले दिन सपा का जोरदार विरोध
लखनऊ

BJP के लिए चिंता बढ़ा रहा कुर्मी और लोध फैक्टर! दो दिग्गजों के बीच हुए विवाद के बाद बदली हवा

kurmi vs lodh issue raising concerns for bjp after controversy swatantra dev singh and mla brijbhushan
लखनऊ

दिल से निकला रिश्ता और राजनीति के गलियारों में गूंजी शादी, जितिन प्रसाद की प्रेम कहानी सुर्खियों में

राजनीति और पत्रकारिता के गलियारों से शुरू हुई दोस्ती, तीन साल की डेटिंग के बाद हुई हाई-प्रोफाइल शादी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.