Gold Smuggling: जेद्दा से आई फ्लाइट में सीट नीचे छिपा सोना बरामद, लखनऊ एयरपोर्ट पर तस्करी की आशंका गहराई

Airport Gold Smuggling: चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बार फिर सोना तस्करी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। सऊदी अरब के जेद्दा से लखनऊ पहुंची सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से करीब 1.95 करोड़ रुपये मूल्य का सोना बरामद किया गया है। यह सोना विमान की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया था। खास बात यह रही कि इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद किसी यात्री की पहचान तत्काल नहीं हो सकी, जिससे मामला और संदिग्ध बन गया है। सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग ने लावारिस अवस्था में मिले इस सोने को जब्त कर लिया है और पूरे प्रकरण की गहन जांच शुरू कर दी गई है।