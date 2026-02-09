Budget Session 2026 : जल जीवन मिशन पर फिर घमासान तय, महोबा मुद्दे संग विधानसभा में मंत्री स्वतंत्र देव को घेरेगा विपक्ष

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में इस योजना का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है। सरकार दावा करती है कि लाखों घरों तक कनेक्शन दिए गए हैं, पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया गया है और वितरण प्रणाली मजबूत हुई है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कई जगहों पर गुणवत्ता, रखरखाव और ठेकेदारों की जवाबदेही को लेकर सवाल हैं। पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की स्थिति, जल दाब की कमी और स्थानीय निगरानी तंत्र पर भी चर्चा होती रही है। सच्चाई अक्सर इन दोनों के बीच कहीं होती है-जहां बड़े पैमाने पर काम हुआ है, वहीं कुछ स्थानों पर कमियां भी उजागर हुई हैं।