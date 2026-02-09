‘मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ…’ अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी सीएम को दी खुली चुनौती

अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं और पार्टी के प्रमुख चेहरों में शुमार किए जाते हैं। वह हैदराबाद की चंद्रयानगुट्टा विधानसभा सीट से लगातार छह बार विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2023 में उन्हें तेलंगाना विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया गया था। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने तीखे और विवादित बयानों के चलते अक्सर राजनीतिक सुर्खियों में रहते हैं। खासतौर पर वर्ष 2012 में दिया गया उनका ‘15 मिनट’ वाला बयान आज भी चर्चा का विषय बना रहता है।