Passport Seva: पासपोर्ट की हर अड़चन का अब तुरंत इलाज! आम लोगों के लिए खुला खास समाधान शिविर

Passport Grievance Redressal Camp on 21 Feb: पासपोर्ट से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 21 फरवरी को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO) लखनऊ की ओर से एक विशेष पासपोर्ट जन शिकायत निवारण मेला आयोजित किया जा रहा है। यह मेला एक साथ लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और वाराणसी के पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) पर लगाया जाएगा, जहां आवेदकों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पासपोर्ट सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और नागरिक-हितैषी बनाना है।

