UP Budget 2026: किसानों-महिलाओं के लिए खुशखबरी! बजट में हो सकते बड़े ऐलान, डिप्टी सीएम का दावा अब तक का सबसे बड़ा बजट

उत्तर प्रदेश सरकार आज वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बजट से पहले कहा कि यह राज्य के इतिहास में आंकड़ों के लिहाज से सबसे बड़ा बजट होगा। और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े प्रावधान किए जाने की संभावना है, ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।