क्या आजम खान के रिप्लेसमेंट हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी? विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने खेला सियासी दांव

आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। वे यूपी की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से वे कानूनी पचड़ों में फंसे हैं। सितंबर 2025 में वे करीब दो साल बाद सीतापुर जेल से बाहर आए थे। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी साथ रिहा हुए थे। बाहर आने पर आजम ने कहा था कि वे अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और राजनीति पर बाद में सोचेंगे। लेकिन नवंबर 2025 में एक फर्जी पैन कार्ड मामले में उन्हें और उनके बेटे को सात साल की सजा हो गई। अब वे फिर जेल में हैं। उनकी उम्र 77 साल है और जेल में रहने से सेहत खराब हो गई है। सांप, बिच्छू वाली पुरानी कोठरी में रखे जाने की शिकायत भी उन्होंने की है। इसको देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में आजम की सक्रिय भूमिका मुश्किल लग रही है। रामपुर और मुरादाबाद जैसे इलाकों में उनका प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई का स्वागत किया था और कहा था कि सपा सरकार आने पर उनके खिलाफ 'फर्जी' केस वापस लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल आजम का राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है।