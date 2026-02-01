UP Agriculture: नकली बीजों पर कसेगा शिकंजा: ‘साथी’ पोर्टल से किसान जान सकेंगे हर पैकेट की सच्चाई

‘SATHI’ Portal to Curb Fake Seeds: प्रदेश में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने और नकली व मिलावटी बीजों पर सख्त अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बीज उत्पादन से लेकर किसान तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया ‘साथी’ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैक की जाएगी। अप्रैल से सभी बीज व्यवसायियों को इस पोर्टल पर अपनी संपूर्ण जानकारी अनिवार्य रूप से अपडेट करनी होगी। डबल इंजन सरकार की इस पहल का उद्देश्य बीज वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और किसानों को फर्जीवाड़े से बचाना है। इससे बीज के स्रोत, प्रमाणीकरण और गुणवत्ता संबंधी हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

