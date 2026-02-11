LDA Mega Project: लखनऊ में सत्ता का नया केंद्र! सहारा शहर की जमीन पर बन सकता है यूपी का आधुनिक विधानसभा भवन

New UP Assembly Building Likely in Lucknow Sahara City: लखनऊ के गोमतीनगर स्थित चर्चित सहारा शहर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है,उत्तर प्रदेश के संभावित नए विधानसभा भवन की तैयारी। सूत्रों के अनुसार, लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस दिशा में कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 245 एकड़ भूमि पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अंतिम घोषणा शेष है, लेकिन प्रशासनिक हलकों में गतिविधियां तेज हो गई हैं।

