Ayodhya Ram Temple: अब बक्सों से बाहर आया इतिहास, राम मंदिर आंदोलन के दस्तावेज हुए डिजिटल

Ayodhya Ram Temple Movement Archives Go Digital: राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े दशकों पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज अब डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। लंबे समय तक बक्सों में सुरक्षित रखे गए ये महत्वपूर्ण अभिलेख अब चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज किए जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिससे शोधार्थियों, विद्यार्थियों, इतिहासकारों और आम नागरिकों को एक क्लिक पर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यह पहल केवल दस्तावेजों को स्कैन करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सबसे लंबे और संवेदनशील कानूनी-धार्मिक आंदोलनों में से एक के ऐतिहासिक साक्ष्यों को भविष्य के लिए संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।