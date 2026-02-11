11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

Ayodhya Ram Temple: अब बक्सों से बाहर आया इतिहास, राम मंदिर आंदोलन के दस्तावेज हुए डिजिटल

Ram Temple Digital Records: राम जन्मभूमि आंदोलन और मंदिर निर्माण से जुड़े दशकों पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। करीब 75 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। इससे शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े प्रमाणिक अभिलेखों तक सरल पहुंच मिलेगी।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Ritesh Singh

Feb 11, 2026

राम जन्मभूमि केस से जुड़े 100+ बक्सों के दस्तावेज अब ऑनलाइन     (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

राम जन्मभूमि केस से जुड़े 100+ बक्सों के दस्तावेज अब ऑनलाइन     (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Ayodhya Ram Temple Movement Archives Go Digital: राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े दशकों पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज अब डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। लंबे समय तक बक्सों में सुरक्षित रखे गए ये महत्वपूर्ण अभिलेख अब चरणबद्ध तरीके से डिजिटाइज किए जा रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिससे शोधार्थियों, विद्यार्थियों, इतिहासकारों और आम नागरिकों को एक क्लिक पर प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यह पहल केवल दस्तावेजों को स्कैन करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सबसे लंबे और संवेदनशील कानूनी-धार्मिक आंदोलनों में से एक के ऐतिहासिक साक्ष्यों को भविष्य के लिए संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

दशकों का इतिहास अब डिजिटल संग्रह में

राम जन्मभूमि विवाद से जुड़े दस्तावेज कई दशकों से विभिन्न अदालतों, आयोगों और संगठनों के पास सुरक्षित थे। इनमें शामिल हैं। अदालतों में प्रस्तुत साक्ष्य,पुरातात्विक सर्वेक्षण रिपोर्ट,ऐतिहासिक अभिलेख,नक्शे और स्थल विवरण,गवाहों के बयान,आयोगों की रिपोर्ट,सरकारी दस्तावेज। ये सभी रिकॉर्ड उस ऐतिहासिक कानूनी प्रक्रिया की नींव रहे, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

कितना काम पूरा हुआ

अधिकारियों के अनुसार अब तक डिजिटाइजेशन का कार्य तेजी से आगे बढ़ा है। 17 बक्सों में सुरक्षित दस्तावेज पूरी तरह डिजिटल किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट और निचली अदालतों से जुड़े 153 बक्सों में से,130 बक्सों की फाइलें डिजिटाइज कर अपलोड की जा चुकी हैं। शेष दस्तावेजों पर भी तेजी से कार्य जारी है। यह डिजिटल अभिलेखागार चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

क्यों है यह परियोजना महत्वपूर्ण

राम जन्मभूमि आंदोलन केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और न्यायिक यात्रा का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। इस डिजिटाइजेशन से-

1 इतिहास सुरक्षित रहेगा

कागजी दस्तावेज समय के साथ नष्ट हो सकते हैं, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड लंबे समय तक संरक्षित रहेंगे।

2 शोध में सुविधा

इतिहासकारों, विधि विशेषज्ञों और शोधार्थियों को प्रमाणिक स्रोत आसानी से मिलेंगे।

3 पारदर्शिता बढ़ेगी

न्यायिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक तथ्यों को आम लोगों तक पहुंचाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है।

4 नई पीढ़ी को जानकारी

आने वाली पीढ़ियां इस आंदोलन की पृष्ठभूमि, कानूनी लड़ाई और ऐतिहासिक संदर्भों को समझ सकेंगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नींव

डिजिटाइज किए जा रहे अभिलेखों में वे दस्तावेज भी शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे। इनमें विशेष रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट,स्थल से जुड़े ऐतिहासिक प्रमाण,विभिन्न पक्षों के दावे और प्रतिदावे,न्यायालयी बहसों का रिकॉर्ड,इन साक्ष्यों ने न्यायालय को ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचने में मदद की।

तकनीकी प्रक्रिया कैसे हो रही है

डिजिटाइजेशन के दौरान दस्तावेजों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कैनर से स्कैन किया जा रहा है। प्रत्येक फाइल को क्रमवार नंबर दिया जा रहा है। श्रेणीबद्ध किया जा रहा है,डिजिटल डेटाबेस में सुरक्षित किया जा रहा है,बैकअप सर्वर पर संरक्षित रखा जा रहा है। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की क्षति या डेटा हानि की संभावना कम हो जाती है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसे मिलेगा एक्सेस

अधिकारियों का कहना है कि यह डिजिटल संग्रह एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यहां उपयोगकर्ता दस्तावेज खोज सकेंगे,विषयवार रिकॉर्ड देख सकेंगे,ऐतिहासिक रिपोर्ट डाउनलोड कर सकेंगे,हालांकि कुछ संवेदनशील अभिलेखों की पहुंच नियमन के तहत रखी जा सकती है।

अयोध्या के लिए ऐतिहासिक क्षण

राम मंदिर निर्माण के साथ-साथ अब आंदोलन से जुड़े दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन अयोध्या को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शोध केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

UP New Budget 2026 Ready: यूपी का नया बजट तैयार: विकास, रोजगार और सुशासन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
लखनऊ
वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट अंतिम रूप में: जन-अपेक्षाओं, विकास और सुशासन पर फोकस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 07:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ayodhya Ram Temple: अब बक्सों से बाहर आया इतिहास, राम मंदिर आंदोलन के दस्तावेज हुए डिजिटल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश करेंगी बजट, राजस्थान के लिए खुलेगा सौगातों का पिटारा

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राम मंदिर परिसर में पहली बार भव्य महाशिवरात्रि, शिवालय पर ध्वजारोहण और निकलेगी दिव्य शिव बारात

शिवालय पर ध्वजारोहण, विशेष अनुष्ठान, विवाहोत्सव और शिव बारात आकर्षण का केंद्र (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
अयोध्या

राम मंदिर की साजिश रचने वाले ‘आतंकी’ अब्दुल की जेल में हत्या, मां बोली– ‘एक बार चेहरा दिखा दो’

अयोध्या

Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में नए आचार्य होंगे नियुक्त: प्रत्येक शिफ्ट में दो पुजारी, भर्ती पर पहले ही लग चुकी मुहर

अयोध्या

15 दिनों की छुट्टी पर गए जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह…व्यापारी ने लगाया मुख्तार अंसारी के नाम पर धमकाने का आरोप

Up news, ayodhya
अयोध्या

दो दिग्गज संतों के बीच ‘ठनी’! स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे अगर…; बोले- परमहंस आचार्य

paramhans acharya targeted swami avimukteshwaranand said he should apologize to yogi
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.