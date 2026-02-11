11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में दफनाया गया आतंकी रहमान, पिता बोले- जल्द जमानत होने वाली… लेकिन क्या पता उससे पहले जनाजा निकलेगा

अयोध्या राम मंदिर को निशाना बनाने वाले आतंकी अब्दुल रहमान की फरीदाबाद जेल में हत्या हो गई थी। बुधवार को उसका शव उसके पैतृक गांव अयोध्या के मंजनाई पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Feb 11, 2026

अयोध्या के मंजनाई गांव में उस समय मातम छा गया। जब 20 वर्षीय अब्दुल रहमान का शव फरीदाबाद जेल से लाया गया। जनाजा उठते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां और बहन रो-रोकर बेहाल हो गईं। गांव के करीब 200 लोगों की मौजूदगी में नमाज के बाद उसे घर से करीब 500 मीटर दूर कब्रिस्तान में दफनाया गया। पूरे गांव में गम का माहौल था। जनाजे के समय हर आंख नम थी। मां बेटे का चेहरा देखकर बेसुध हो गईं। जबकि बहनें और अन्य परिजन बिलखते रहे। नमाज-ए-जनाजा अदा करने के बाद शव को कब्रिस्तान ले जाया गया। जहां सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

अब्दुल रहमान की 8 फरवरी को फरीदाबाद जेल में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि एक साथी कैदी ने उसके सिर पर पत्थर से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। 9 फरवरी को परिवार को जेल प्रशासन की ओर से फोन कर घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने पर परिजन पहले हैरान रह गए। पिता अबु बकर को शुरू में लगा कि शायद कोई गलत खबर है। लेकिन वकील से पुष्टि होने के बाद वे फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए।

चाचा ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल कहा शव को ठीक से देखने तक नहीं दिया गया

पिता ने बताया कि वे 5 फरवरी को ही बेटे से मिलकर लौटे थे। उस समय अब्दुल ने कहा था कि उसे जेल में कोई परेशानी नहीं है। उसने यह भी बताया था कि कुछ दिन पहले एक नया कैदी उनकी बैरक में आया है। परिवार ने जब हालचाल पूछा तो उसने सब ठीक बताया था। पिता के मुताबिक, बेटे की जमानत भी जल्द होने की उम्मीद थी। अब्दुल के चाचा उस्मान ने जेल प्रशासन के व्यवहार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि उन्हें शव को ठीक से देखने तक नहीं दिया गया। वे यह जानना चाहते थे कि शरीर पर और कहां-कहां चोट के निशान हैं। लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई।

2 मार्च 2025 को गुजरात एटीएस ने अब्दुल रहमान को किया था गिरफ्तार

अब्दुल रहमान को 2 मार्च 2025 को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों ने उस पर राम मंदिर को निशाना बनाने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। एजेंसियों का दावा था कि वह प्रतिबंधित संगठन अलकायदा इन इंडियन सब-कॉन्टिनेंट (AQIS) से जुड़े एक व्यक्ति के संपर्क में था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से दो जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने की भी बात कही गई थी। जिन्हें बाद में निष्क्रिय कर दिया गया था। परिवार ने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 04:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में दफनाया गया आतंकी रहमान, पिता बोले- जल्द जमानत होने वाली… लेकिन क्या पता उससे पहले जनाजा निकलेगा

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Budget 2026: अयोध्या विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 100 करोड़ से होंगे विकास

वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री फोटो सोर्स पत्रिका
अयोध्या

अब बक्सों से बाहर आया इतिहास, राम मंदिर आंदोलन के दस्तावेज हुए डिजिटल

राम जन्मभूमि केस से जुड़े 100+ बक्सों के दस्तावेज अब ऑनलाइन     (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
अयोध्या

राम मंदिर परिसर में पहली बार भव्य महाशिवरात्रि, शिवालय पर ध्वजारोहण और निकलेगी दिव्य शिव बारात

शिवालय पर ध्वजारोहण, विशेष अनुष्ठान, विवाहोत्सव और शिव बारात आकर्षण का केंद्र (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
अयोध्या

राम मंदिर की साजिश रचने वाले ‘आतंकी’ अब्दुल की जेल में हत्या, मां बोली– ‘एक बार चेहरा दिखा दो’

अयोध्या

Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में नए आचार्य होंगे नियुक्त: प्रत्येक शिफ्ट में दो पुजारी, भर्ती पर पहले ही लग चुकी मुहर

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.