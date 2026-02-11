अयोध्या में दफनाया गया आतंकी रहमान, पिता बोले- जल्द जमानत होने वाली… लेकिन क्या पता उससे पहले जनाजा निकलेगा

पिता ने बताया कि वे 5 फरवरी को ही बेटे से मिलकर लौटे थे। उस समय अब्दुल ने कहा था कि उसे जेल में कोई परेशानी नहीं है। उसने यह भी बताया था कि कुछ दिन पहले एक नया कैदी उनकी बैरक में आया है। परिवार ने जब हालचाल पूछा तो उसने सब ठीक बताया था। पिता के मुताबिक, बेटे की जमानत भी जल्द होने की उम्मीद थी। अब्दुल के चाचा उस्मान ने जेल प्रशासन के व्यवहार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि उन्हें शव को ठीक से देखने तक नहीं दिया गया। वे यह जानना चाहते थे कि शरीर पर और कहां-कहां चोट के निशान हैं। लेकिन उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई।