UP Budget 2026: अयोध्या विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 100 करोड़ से होंगे विकास

योजना के तहत सरयू तट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ताकि वहां आने वाले लोगों को साफ-सुथरा और आकर्षक वातावरण मिले। इसके साथ ही प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण और संरक्षण का काम भी तेज किया जाएगा। शहर की सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाया जाएगा। जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु रहे और जाम की समस्या कम हो।

यात्रियों के लिए पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और सुरक्षा जैसी सुविधाओं को भी बेहतर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन विकास कार्यों से अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह निवेश अयोध्या की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के व्यापक विजन का हिस्सा है।