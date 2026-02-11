Ayodhya: राम मंदिर परिसर में पहली बार भव्य महाशिवरात्रि, शिवालय पर ध्वजारोहण और निकलेगी दिव्य शिव बारात

Ayodhya Ram Temple Grand Mahashivratri First Time Celebration: धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऐतिहासिक नगरी अयोध्या इस वर्ष एक और अद्वितीय अध्याय जोड़ने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में पहली बार महाशिवरात्रि का पर्व भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर मंदिर प्रशासन, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और संबंधित संगठनों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का विषय भी रहेगा।

