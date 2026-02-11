UP Health : यूपी में फाइलेरिया पर बड़ा वार, 1.40 करोड़ लोगों को दवा देने का मेगा स्वास्थ्य अभियान शुरू

UP Health Campaign: उत्तर प्रदेश में फाइलेरिया जैसी गंभीर और दीर्घकालिक बीमारी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 1.40 करोड़ लोगों को फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) के तहत चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअल माध्यम से किया। यह राष्ट्रीय स्तर का अभियान देश के 12 राज्यों के 124 जिलों में एक साथ प्रारंभ हुआ है, जिसे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के साथ जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन जिलों में चलाया जा रहा है जहाँ फाइलेरिया संक्रमण की आशंका अधिक है।