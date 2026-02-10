Good News: घाघराघाट पर फिर तैरेगा पीपे का पुल, मरम्मत के बीच इतिहास और सुविधा साथ-साथ

Good News Ghaghra Ghat historical bridge: घाघरा नदी के विस्तृत जल प्रवाह पर बना ऐतिहासिक संजय सेतु वर्षों से बहराइच और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा रहा है। अब जब इस महत्वपूर्ण पुल की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है, तो प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक ऐसी योजना तैयार की है, जो न केवल सुविधा देगी बल्कि क्षेत्रवासियों को बीते दौर की स्मृतियों से भी जोड़ देगी। मरम्मत अवधि के दौरान घाघरा घाट पर पीपे का अस्थायी पुल बनाया जाएगा,वही पीपे का पुल, जो 1982–83 के समय में लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन हुआ करता था। फर्क बस इतना होगा कि इस बार यह व्यवस्था आधुनिक सुरक्षा मानकों, तकनीकी निगरानी और प्रशासनिक प्रबंधन के साथ संचालित की जाएगी।