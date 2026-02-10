UP Tourism: रामायण से जुड़ा लखनऊ का कोनेश्वर महादेव मंदिर होगा विकसित, पर्यटन विभाग देगा नया वैभव और सुविधाएं

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के अनुसार, कोनेश्वर महादेव मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर है। मान्यता है कि यह स्थान कौण्डिन्य ऋषि का आश्रम था, जिसका उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान राम के भाई लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ने के बाद अत्यंत व्यथित थे, तब वे गोमती तट पर स्थित इसी आश्रम में ठहरे थे। ऋषि कौण्डिन्य के निर्देश पर उन्होंने यहां स्थापित शिवलिंग का अभिषेक किया था। यही शिवलिंग कालांतर में कौण्डिन्येश्वर महादेव और फिर कोनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहां शिवलिंग मंदिर के कोने में स्थित है, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग पहचान देता है।