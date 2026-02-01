यूपी पंचायत चुनाव टलना तय! पहले बनेगा OBC आयोग, रैपिड सर्वे रिपोर्ट के बाद तय होगा आरक्षण

राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराने को लेकर सत्तारूढ़ दल को मिश्रित संकेत मिल रहे हैं। पार्टी के भीतर यह आशंका जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आमने-सामने आ सकते हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में असंतोष की स्थिति बन सकती है। यही वजह है कि पहले विधानसभा चुनाव कराने और उसके बाद पंचायत चुनाव कराने की रणनीति पर भी मंथन की बात सामने आ रही है।