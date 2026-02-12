12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सात ही घंटे में लैम्बोर्गिनी वाले शिवम मिश्रा को मिल गई जमानत, कोर्ट में पुलिस नहीं दे पाई जवाब

Kanpur Lamborghini case : कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदने वाले शिवम मिश्रा को 7 घंटे में ही जमानत मिल गई। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 12, 2026

शिवम मिश्रा को 7 घंटे में मिल गई जमानत, PC- Patrika

कानपुर : कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदने वाले शिवम मिश्रा को 7 घंटे में ही जमानत मिल गई। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि आप किस आधार पर न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। जब पीड़ित ने पहले ही समझौता कर लिया। इस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी।

कोर्ट ने सवाल किया पुलिस को शिवम मिश्रा को गिरफ्तार करने जरूरत ही नहीं थी। इस पर पुलिस ने जवाब दिया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।

शिवम ने कोर्ट में कहा कि वह पुलिस जांच में सहयोग करेगा। किसी को भी धमकाएगा नहीं। साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। 20 हजार रुपए का बेल बॉन्ड भरने के बाद पुलिस उसे छोड़ देगी।

जान लीजिए कैसे हुआ था हादसा

तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा दोपहर करीब 3:15 बजे VIP रोड पर अपनी लेम्बोर्गिनी कार से तेज रफ्तार में जा रहा था। रेव-3 के पास अचानक कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े वाहन चालकों समेत 6 से अधिक लोगों को टक्कर मार दी।

एक बुलेट सवार को इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वह उछलकर सड़क से दूर जा गिरा। इसके बाद कार बुलेट के अगले पहिए पर चढ़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ से कारोबारी के बेटे को सुरक्षित निकाला।

पीड़ित बोले- खड़े थे, तभी कार ने कुचल दिया

पीड़ित सोनू त्रिपाठी ने बताया, 'मैं और मेरे मामा का बेटा विशाल बुलेट से आए थे। हम सड़क किनारे एक दुकान पर खड़े होकर टी-शर्ट देख रहे थे। विशाल बुलेट पर ही बैठा था। तभी तेज रफ्तार लेम्बोर्गिनी ने पहले ऑटो को टक्कर मारी और फिर हमारी बुलेट को कुचल दिया।'

उन्होंने बताया कि टक्कर से विशाल दूर जा गिरा। दो अन्य युवक भी हवा में उछलकर करीब 10 फीट दूर फुटपाथ पर जा गिरे। सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। एक युवक के चेहरे पर गंभीर चोट आई और मुंह से खून निकल रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 04:13 pm

Published on:

12 Feb 2026 04:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सात ही घंटे में लैम्बोर्गिनी वाले शिवम मिश्रा को मिल गई जमानत, कोर्ट में पुलिस नहीं दे पाई जवाब

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रईसजादे का रुतबा नहीं आया काम, लैंबॉर्गिनी केस में शिवम मिश्रा अरेस्ट

दुर्घटनाग्रस्त लैंबॉर्गिनी कार, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

आज एलआईसी और बैंक बंद, नहीं होगा काम, जानें वजह

एलआईसी और बैंक में हड़ताल, फोटो सोर्स- मेटा आई
कानपुर

Kanpur Lamborghini accident: कार चालक के सरेंडर पर कोर्ट का बड़ा आदेश, नहीं किया मंजूर

लैंबॉर्गिनी का संदिग्ध चालक मोहन, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

HDFC बैंक विवाद: मैं ठाकुर आस्था सिंह के बाद मैं ब्राह्मण रितु त्रिपाठी…, निष्पक्ष जांच की मांग

आस्था और रितु, फोटो सोर्स- 'X' वायरल वीडियो ग्रैब
कानपुर

पश्चिमी विक्षोभ के निकल जाने के बाद मौसम खराब, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर मैदानी भागों में

सुबह के समय का मनोरम दृश्य, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.