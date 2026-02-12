सात ही घंटे में लैम्बोर्गिनी वाले शिवम मिश्रा को मिल गई जमानत, कोर्ट में पुलिस नहीं दे पाई जवाब

कानपुर : कानपुर में लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदने वाले शिवम मिश्रा को 7 घंटे में ही जमानत मिल गई। पुलिस ने कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि आप किस आधार पर न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं। जब पीड़ित ने पहले ही समझौता कर लिया। इस पर इन्वेस्टिगेशन अफसर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते कोर्ट ने रिमांड की अर्जी खारिज कर दी।