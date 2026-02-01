बैंकों और एलआईसी में काम ठप: अलग-अलग संगठनों ने बुलाई हड़ताल, प्रमुख मांगों में यह शामिल

Life Insurance Corporation of India and banks strike tomorrow: उन्नाव में कल भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकों में हड़ताल घोषित की गई है। दोनों ही संस्थानों में अलग-अलग मुद्दों पर हड़ताल की गई है। ऑल इंडिया एम्पलाइज इंश्योरेंस संगठन के यूनिट अध्यक्ष अनूप दीक्षित ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रमुख मुद्दों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नए श्रम कानून का विरोध शामिल हैं। जबकि बैंकों में भी कई संगठनों ने हड़ताल की घोषणा की है, लेकिन अभी अस्पष्ट है कि बैंकों में इसका कितना असर पड़ेगा। बताया गया कि जिस बैंक में संगठन के सदस्यों की संख्या अधिक होगी, वह बैंक सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। ‌