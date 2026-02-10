लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट: पुलिस को वापस लौटना पड़ा, पहली बार दिखाई पड़े शिवम मिश्रा के पिता, पुलिस कमिश्नर बोले

Police commissioner on Lamborghini accident: कानपुर में लैंबॉर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के बाद स्पष्ट हो गया है कि कार शिवम मिश्रा चला रहा था। इसके खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की जाएगी। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जांच के लिए पुलिस की टीम शिवम मिश्रा के घर गई थी, लेकिन घर वालों का सहयोग नहीं मिला। बाद में बताया गया कि डर के मारे गेट नहीं खोला गया। अब शिवम मिश्रा के पिता थाने में पुलिस वालों की पूछताछ में शामिल होंगे। इधर शिवम मिश्रा के पिता के. के. मिश्रा पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़े। वे सफेद कुर्ते-पजामे में बाउंसर के बीच घर से निकल रहे थे। ‌