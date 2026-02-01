HDFC बैंक विवाद: मैं ठाकुर आस्था सिंह के बाद मैं ब्राह्मण रितु त्रिपाठी…, निष्पक्ष जांच की मांग

HDFC Bank controversy: कानपुर में एचडीएफसी बैंक के अंदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कर्मचारी, आस्था सिंह भदौरिया, कहती है कि उसे ठाकुर होने का गर्व है। इस संबंध में उसने अपना एक वीडियो भी वायरल किया है। जिसके जवाब में दूसरे पक्ष का वीडियो सामने आया है। जिसमें महिला कहती है कि उसके पति और घर वालों को धमकी दी गई है।‌ उसे भी ब्राह्मण होने का गर्व है। बैंक कर्मचारियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला एचडीएफसी के पनकी ब्रांच का है।