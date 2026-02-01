नए पश्चिमी विक्षोभ को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान, इन क्षेत्रों में बारिश का अनुमान

IMD weather prediction about Western disturbance मौसम विभाग ने एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की जानकारी दी है, जिसके अनुसार कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊंचे आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान तेज हवा चलने की संभावना है, लेकिन बारिश नहीं होगी। रात और सुबह की ठंड बनी रहेगी। दिन के गर्म रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में कल तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी गति 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। ऊंचे आसमान पर पॉकेट में कहीं-कहीं बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी, लेकिन बारिश नहीं होगी।