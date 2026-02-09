लेम्बोर्गिनी का कहर: तंबाकू व्यापारी के बेटे शिवम मिश्रा पर 6 लोगों को रौंदने का आरोप, दर्ज होगा मुकदमा

कानपुर : कानपुर में रविवार शाम तंबाकू व्यापारी के बेटे ने तेज रफ्तार लेम्बोर्गिनी कार से 6 से अधिक लोगों को टक्कर मार दी थी। हादसे में क बुलेट सवार युवक 10 फीट दूर जाकर गिरा था, जिसके बाद लग्जरी कार बुलेट के ऊपर चढ़ गई थी। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था।