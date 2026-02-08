CTET Exam: भाभी की जगह परीक्षा देने पहुंची थी ननद, बायोमीट्रिक जांच में हुई गड़बड़ तब पता चला फर्जीवाड़ा…

सीटेट के पहले दिन कानपुर के 46 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इसमें पहले दिन दोनों पालियों में 37876 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी लेकिन 37434 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 442 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। सुबह की पाली में पेपर-2 (उच्च प्राथमिक) की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में पेपर-1 (प्राथमिक) की परीक्षा हुई। पेपर-2 की परीक्षा में बाल विकास, मैथमेटिक्स एंड साइंस अथवा सोशल स्टडीज व सोशल साइंस, भाषा 01 व भाषा 02 के पेपर हुए। इसी तरह पेपर-1 के लिए बाल विकास, मैथमेटिक्स, पर्यावरण अध्ययन व भाषा-1 व 2 के पेपर हुए। अभ्यर्थियों के मुताबिक दोनों पालियों में गणित के सवाल लंबे कैलकुलेशन वाले और काफी ट्रिकी थे वहीं भाषा के प्रश्न छात्रों को कठिन लगे।