बरेली सबसे ठंडा जिला बनारस सबसे गर्म, दिन में गर्मी और रात में ठंड का अलर्ट

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार पिछले 24 घंटे में बरेली का तापमान सबसे कम 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि हरदोई का 0.5, आगरा, लखनऊ और कानपुर का 9 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त आजमगढ़, बनारस, प्रयागराज, सुल्तानपुर, बस्ती, अयोध्या, फुरसतगंज, फतेहपुर, हरदोई, फतेहगढ़, इटावा, बरेली, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। ‌इसके अतिरिक्त चुर्क, बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उरई, हमीरपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मेरठ का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है।