चाइनीज माजा से मौत पर दर्ज होगा हत्या का मुकदमा, जांच के दौरान बंद कर भागे दुकान, मचा हड़कंप

Murder case filed for death due to Chinese manjha: मुख्यमंत्री के बयान के बाद कानपुर में पतंग और मांझा की दुकानों में छापा मारने की कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर यह छापा मारा गया। इस मौके पर थाना फीलखाना और मूलगंज की पुलिस के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने वायरलेस पर छापेमारी करने का आदेश दिया था। जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी मारने की कार्रवाई शुरू हुई।‌ इस मौके पर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि छापा मारने की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी।