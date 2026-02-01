पिछले 24 घंटे में हरदोई सबसे ठंडा जिला, 12 किमी की गति से चलेगी हवा, जानें अपने जिले का तापमान

Weather update: मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी को तेज धूप निकलने की संभावना है, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाएं मौसम को ठंडा बनाएंगी। चार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। रात और सुबह में गलन की स्थिति बनी रहेगी। नमी वाले क्षेत्रों में कोहरे का भी असर दिखाई पड़ेगा।‌ इस दौरान ऊंचे आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। सुबह का कोहरा भी दिखाई पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा, यहां का न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। जबकि सबसे अधिक न्यूनतम तापमान चुर्क का दर्ज किया गया।