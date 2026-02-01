पोर्टर को पार्सल डिलीवरी करने को दिया गया, लोकेशन कूड़ा घर, डिब्बा खोला तो रह गया दंग

Now delivery boys throw household waste सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें घर से पार्सल ले जाने के लिए पोर्टर को बुलाया गया। पोर्टर को डिब्बा दिया गया और उसे लोकेशन शेयर की गई। मिले लोकेशन के आधार पर पोर्टर सामान डिलीवरी करने ले जा रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचा तो वहां उसे कोई नहीं मिला। इस पर उसने पैकेट देने वाले से संपर्क कर पूछा कि मैडम, यहां कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैडम ने जो जवाब दिया, उससे पोर्टर चौंक गया। ‌वीडियो लखनऊ का बताया जा रहा है।