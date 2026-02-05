बेटे की चाहत में पति बना दरिंदा, पत्नी का बार-बार गिराया बच्चा, फिर निकाला घर से बाहर

वंदना ने पुलिस थाने जाकर पूरी घटना की तहरीर दी। उन्होंने पति भूपेंद्र सिंह, सास पुष्पा, जेठ शैलेंद्र सिंह, जेठानी सुनैना, देवर नागेंद्र और नंद मंजू पर मारपीट, घर से निकालने और दहेज की मांग का आरोप लगाया। प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि वंदना की तहरीर मिलने पर सभी छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।