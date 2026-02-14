IIT कैंपस में सुसाइड: कमरे में झूलती मिली जूनियर टेक्नीशियन की लाश; कमरा नंबर 102….

मिली जानकारी के अनुसार, अंजू देर रात कार्यालय से लौटकर अपने कमरे में गई थीं। इसके बाद उन्होंने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे के सहारे फांसी लगा ली। सुबह जब उनकी एक महिला मित्र उन्हें कार्यालय जाने के लिए बुलाने पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो इसकी सूचना IIT प्रशासन को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने तत्काल पुलिस को खबर दी। 112 नंबर पर कॉल कर सहायता मांगी गई, जिसके बाद कल्याणपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुई। अंदर का दृश्य देख सभी स्तब्ध रह गए, युवती का शव फंदे से लटक रहा था।