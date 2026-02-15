पति की सच्चाई छिपाकर कराई शादी, महिला बोली- पति नपुंशक है, अब पुलिस तक पहुंचा मामला

पीड़िता का आरोप है कि शादी तय कराने के लिए ससुराल पक्ष ने झूठी संपत्ति का दिखावा किया और दहेज के रूप में लाखों रुपये ऐंठ लिए। 25 अप्रैल 2025 को धूमधाम से विवाह हुआ। इससे पहले बरीक्षा, गोदभराई, तिलक और रिंग सेरेमनी में मोटी नकदी दी गई। सोने-चांदी के गहने, महंगे कपड़े, मिठाई, मेवा और घरेलू सामान अलग से दिए गए। विवाह समारोह पर ही करीब 38 लाख रुपये खर्च हो गए।यहीं नहीं, जिस तीन बीएचके फ्लैट को संपत्ति बताकर रिश्ता तय किया गया था, वह भी किसी अन्य परिजन के नाम पर निकला।