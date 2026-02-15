15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

पति की सच्चाई छिपाकर कराई शादी, महिला बोली- पति नपुंशक है, अब पुलिस तक पहुंचा मामला

कानपुर की विवाहिता का आरोप है कि पति की सच्चाई छिपाकर शादी कराई गई। पति के नपुंशक होने की जानकारी मिलने पर विरोध किया तो उसे पीटकर घर से निकाल दिया गया।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Aman Pandey

image

अवनीश कुमार

Feb 15, 2026

kanpur

कानपुर के रावतपुर में रहने वाली एक विवाहिता की कहानी किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं है। खुशियों से सजी शादी कुछ ही दिनों में धोखे, लालच और हिंसा की खौफनाक दास्तान बन गई। जिस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी, वहीं उसे पता चला कि उसका पति नपुंसक है। यह सच्चाई जानबूझकर उससे छिपाई गई थी। अब पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति,ससुर और ताऊ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

झूठी संपत्ति का किया था दिखावा

पीड़िता का आरोप है कि शादी तय कराने के लिए ससुराल पक्ष ने झूठी संपत्ति का दिखावा किया और दहेज के रूप में लाखों रुपये ऐंठ लिए। 25 अप्रैल 2025 को धूमधाम से विवाह हुआ। इससे पहले बरीक्षा, गोदभराई, तिलक और रिंग सेरेमनी में मोटी नकदी दी गई। सोने-चांदी के गहने, महंगे कपड़े, मिठाई, मेवा और घरेलू सामान अलग से दिए गए। विवाह समारोह पर ही करीब 38 लाख रुपये खर्च हो गए।यहीं नहीं, जिस तीन बीएचके फ्लैट को संपत्ति बताकर रिश्ता तय किया गया था, वह भी किसी अन्य परिजन के नाम पर निकला।

पता चला कि पति नपुंसक है

शादी के अगले दिन महिला ससुराल पहुंची, जो हमीरपुर जिले में है। चार दिन साथ रहने के बावजूद पति-पत्नी के बीच कोई रिश्ता नहीं बन सका। दूसरी विदाई के बाद वह करीब एक महीने तक रिश्तेदारों के यहां रही, लेकिन हर बार पति टाल मटोल करता रहा। इस बीच पति की सच्चाई उसके सामने आई। पता चला कि पति नपुंसक है और यह बात जानबूझकर छिपाई गई थी।

बेरहमी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया

विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने महिला को धमकाया, पीटा और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। समाज में बदनामी का डर दिखाकर नाम की पत्नी बनकर रहने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर 16 से 17 लाख रुपये का स्त्रीधन छीन लिया गया और मायके से पांच लाख रुपये अतिरिक्त लाने की मांग रखी गई।मांग पूरी न होने पर अक्टूबर 2025 में उसे बेरहमी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वही पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर पति समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

क्या बोले थाना प्रभारी

थाना प्रभारी रावतपुर कमलेश राय ने ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 11:42 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पति की सच्चाई छिपाकर कराई शादी, महिला बोली- पति नपुंशक है, अब पुलिस तक पहुंचा मामला

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur Lamborghini Accident: शिवम मिश्रा से अब नहीं होगी पुछताछ, पुलिस के जांच पर उठे सवाल

लैम्बॉर्गिनी हादसे में पुलिस की ‘सुपरफास्ट’ कार्रवाई पर सवाल
कानपुर

इंस्टाग्राम ब्लैकमेल ने उजाड़ दी जिंदगी, 15 लाख रुपये और बदनामी का डर, युवती को देह व्यापार तक धकेला!

Cyber crime
कानपुर

IIT कैंपस में सुसाइड: कमरे में झूलती मिली जूनियर टेक्नीशियन की लाश; कमरा नंबर 102….

suicide in iit campus in kanpur Junior technician body found hanging in room
कानपुर

आदिल ने खोया आपा! एक ही परिवार के 5 लोगों पर बरसाया ब्लेड का कहर, आखिर मामला है क्या?

auto driver attacks 5 members of same family with blade accused arrested kanpur
कानपुर

‘मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पति जरूर हो, लेकिन मैं….’, शादी के अगले दिन पत्नी ने खोला ‘राज’, पति के पैरों तले खिसकी जमीन

wife gave big shock to husband matter reached police station kanpur news up
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.