14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

आदिल ने खोया आपा! एक ही परिवार के 5 लोगों पर बरसाया ब्लेड का कहर, आखिर मामला है क्या?

Crime News: एक ही परिवार के 5 लोगों पर ब्लेड से हमला किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Harshul Mehra

image

Avanish Kumar

Feb 14, 2026

auto driver attacks 5 members of same family with blade accused arrested kanpur

एक ही परिवार के 5 लोगों पर ब्लेड से हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Crime News: कानपुर के किदवईनगर में ऑटो से स्टंटबाजी कर रहे चालक को टोकना एक परिवार पर भारी पड़ गया। विरोध से बौखलाए चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर मां-बेटी और उनके 3 परिजनों पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे सभी लहूलुहान हो गए।

UP News In Hindi: चेहरे पर आई चोट

हमले में पीड़िता रानी के चेहरे पर करीब 15 टांके आए, जबकि उनकी छोटी बहन प्रीति के गाल पर 10 टांके लगाने पड़े। रानी की बेटी पलक की कलाई में गहरा जख्म हुआ है। बीच-बचाव में आई बड़ी बहन राधा और प्रीति के पति गौरव भी घायल हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वही पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

Uttar Pradesh News in Hindi: कर रहा था स्टंट

किदवईनगर निवासी पीड़िता रानी के अनुसार, वह परिवार के साथ बाजार जा रही थीं। इस दौरान गली में तेज रफ्तार से स्टंट करते हुए एक ऑटो पलट गया। ऑटो चला रहा युवक आदिल खान था,जिसके साथ जीशान और दो अन्य युवक सवार थे। स्टंटबाजी का विरोध करने पर आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर हाथापाई करते हुए ब्लेड से हमला कर दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करते हुए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही आरोपी आदिल खान को गिरफ्तार कर लिया।

Crime News in Hindi: क्या बोले थाना प्रभारी

थाना प्रभारी किदवईनगर ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘BJP सरकार में मुझे न्‍याय मिला’, समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने CM योगी के बयान का किया समर्थन
लखनऊ
expelled samajwadi party mla pooja pal supported cm yogi adityanath statement lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 02:57 pm

Published on:

14 Feb 2026 02:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / आदिल ने खोया आपा! एक ही परिवार के 5 लोगों पर बरसाया ब्लेड का कहर, आखिर मामला है क्या?

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IIT कैंपस में सुसाइड: कमरे में झूलती मिली जूनियर टेक्नीशियन की लाश; कमरा नंबर 102….

suicide in iit campus in kanpur Junior technician body found hanging in room
कानपुर

‘मुझसे दूर रहो, तुम मेरे पति जरूर हो, लेकिन मैं….’, शादी के अगले दिन पत्नी ने खोला ‘राज’, पति के पैरों तले खिसकी जमीन

wife gave big shock to husband matter reached police station kanpur news up
कानपुर

अखिलेश यादव बोले- ‘हथेली गरम, पुलिस नरम’, विकास नहीं, बदहाली की पहचान बन गया है कानपुर

कानपुर

ठकुराइन VS पंडिताइन: सोशल मीडिया से थाने तक भिड़ीं बैंककर्मी! अब दोनों इस बात पर ‘अड़ी’

aastha singh vs ritu tripathi women bank employees clashed from social media to police station kanpur
कानपुर

‘ओवैसी 15 मिनट के नेता, सिर्फ मुस्लमानों को…’ शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर करारा वार

शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर कसा तंज
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.