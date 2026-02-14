आदिल ने खोया आपा! एक ही परिवार के 5 लोगों पर बरसाया ब्लेड का कहर, आखिर मामला है क्या?

किदवईनगर निवासी पीड़िता रानी के अनुसार, वह परिवार के साथ बाजार जा रही थीं। इस दौरान गली में तेज रफ्तार से स्टंट करते हुए एक ऑटो पलट गया। ऑटो चला रहा युवक आदिल खान था,जिसके साथ जीशान और दो अन्य युवक सवार थे। स्टंटबाजी का विरोध करने पर आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर हाथापाई करते हुए ब्लेड से हमला कर दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करते हुए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही आरोपी आदिल खान को गिरफ्तार कर लिया।