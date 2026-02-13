‘ओवैसी 15 मिनट के नेता, सिर्फ मुस्लमानों को…’ शाहनवाज हुसैन का विपक्ष पर करारा वार

उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वह जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहा है, जबकि देश विकास और स्थिरता के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह भ्रम फैलाकर माहौल खराब करना चाहता है। उन्होंने खासतौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं है। हुसैन ने आगे कहा कि देश की जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और विकास को ही प्राथमिकता दे रही है।