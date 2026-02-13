ठकुराइन VS पंडिताइन: सोशल मीडिया से थाने तक भिड़ीं बैंककर्मी! अब दोनों इस बात पर ‘अड़ी’

बता दें कि कानपुर में एक निजी बैंक का एक वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। वायरल वीडियो में महिला कर्मचारी आस्था सिंह खुद को ठाकुर बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करती दिखीं थी, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था। इसके बाद आस्था सिंह ने दूसरा वीडियो जारी कर स्पष्ट किया कि सहकर्मी ऋतु त्रिपाठी ने तत्काल रिलीविंग लेटर मांगा था, जबकि नियमों के अनुसार 30 दिन का नोटिस जरूरी होता है। उधर, ऋतु त्रिपाठी ने भी मीडिया के सामने आस्था पर गंभीर आरोप लगाए थे।