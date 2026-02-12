लैंबॉर्गिनी कर एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: पुलिस ने शिवम मिश्रा को किया गिरफ्तार

Kanpur Lamborghini accident Police arrested Shivam Mishra: कानपुर लैंबॉर्गिनी दुर्घटना के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए थे। दुर्घटना के बाद ही लैंबॉर्गिनी चर्चा में आ गई थी। शुरुआत में पुलिस ने मामले को लेकर काफी लापरवाही बरती। मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस ने मुकदमे में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि लैंबॉर्गिनी शिवम मिश्रा ही चला रहा था और उसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस कमिश्नर के बयान के बाद पुलिस पर दबाव बना और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हुए।