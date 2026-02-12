12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

लैंबॉर्गिनी कर एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: पुलिस ने शिवम मिश्रा को किया गिरफ्तार

कानपुर लैंबॉर्गिनी दुर्घटना कानपुर लैंबॉर्गिनी कार दुर्घटना के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो कई दिनों से फरार चल रहा था।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Feb 12, 2026

दुर्घटनाग्रस्त लैंबॉर्गिनी कार, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Kanpur Lamborghini accident Police arrested Shivam Mishra: कानपुर लैंबॉर्गिनी दुर्घटना के मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दुर्घटना में 6 लोग घायल हुए थे। दुर्घटना के बाद ही लैंबॉर्गिनी चर्चा में आ गई थी। शुरुआत में पुलिस ने मामले को लेकर काफी लापरवाही बरती। मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस ने मुकदमे में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा। इसके बाद पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि लैंबॉर्गिनी शिवम मिश्रा ही चला रहा था और उसी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस कमिश्नर के बयान के बाद पुलिस पर दबाव बना और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हुए।

8 फरवरी को हुई थी दुर्घटना

उत्तर प्रदेश के कानपुर में ग्वालटोली थाना क्षेत्र में 8 फरवरी को लैंबॉर्गिनी कार ने 6 लोगों को कुचल दिया था। जिसमें सभी घायल हैं। शुरुआती लापरवाही के बाद पुलिस ने शिवम मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले शिवम मिश्रा के पिता के.के. मिश्रा ने ग्वालटोली थाना पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लैंबॉर्गिनी उनका बेटा नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था।

अदालत ने ड्राइवर का सरेंडर स्वीकार नहीं किया

वकील के माध्यम से भी यह जानकारी दी गई कि लैंबॉर्गिनी ड्राइवर मोहन चला रहा था। बीते 12 फरवरी को ड्राइवर मोहन अदालत में सरेंडर करने गया, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी कि पुलिस रिपोर्ट में उसका नाम नहीं है। इधर पुलिस पर शिवम मिश्रा को गिरफ्तार करने का लगातार दबाव बन रहा था। अंततः पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 10:40 am

Published on:

12 Feb 2026 10:28 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / लैंबॉर्गिनी कर एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: पुलिस ने शिवम मिश्रा को किया गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आज एलआईसी और बैंक बंद, नहीं होगा काम, जानें वजह

एलआईसी और बैंक में हड़ताल, फोटो सोर्स- मेटा आई
कानपुर

Kanpur Lamborghini accident: कार चालक के सरेंडर पर कोर्ट का बड़ा आदेश, नहीं किया मंजूर

लैंबॉर्गिनी का संदिग्ध चालक मोहन, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

HDFC बैंक विवाद: मैं ठाकुर आस्था सिंह के बाद मैं ब्राह्मण रितु त्रिपाठी…, निष्पक्ष जांच की मांग

आस्था और रितु, फोटो सोर्स- 'X' वायरल वीडियो ग्रैब
कानपुर

पश्चिमी विक्षोभ के निकल जाने के बाद मौसम खराब, पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का असर मैदानी भागों में

सुबह के समय का मनोरम दृश्य, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर

कानपुर लैंबॉर्गिनी एक्सीडेंट लेटेस्ट अपडेट: आरोपी के पिता बोले- शिवम नहीं चला रहा था कार

दुर्घटनाग्रस्त लैंबॉर्गिनी कार, फोटो सोर्स- पत्रिका
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.