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Surajpur Fertilizer Scam Case: खाद घोटाले में मार्कफेड विश्रामपुर के गोदाम प्रभारी निलंबित, को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजरों को भी नोटिस

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सुरजपुर

Jaisalmer: रेत के बाद रणभूमि दिला रही जैसलमेर को नई पर्यटन पहचान

जैसलमेर

जैसलमेर

छत्तीसगढ़ के 75 हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट! 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

रायपुर

रायपुर

मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर अटकलें तेज, सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं आए सामने

विदेश

विदेश

Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

नई दिल्ली

नई दिल्ली

संसद में पीएम नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल की बैठक, पंजाब चुनाव से पहले नए सियासी समीकरणों की चर्चा

नई दिल्ली

Prime Minister Narendra Modi and Sukhbir Singh Badal

FCRA विवाद: अमेरिकी सांसद की टिप्पणी पर भारत का दोटूक जवाब, विदेशी फंडिंग पर कही बड़ी बात

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India Foreign Ministry

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RJD में फेरबदल पर रोहिणी आचार्य बोलीं- यह बहुत पहले होना चाहिए था, लालू जी के रास्ते से ही बढ़ सकती है पार्टी

पटना

RJD Organisational Reshuffle, Rohini Acharya

पटना

Shashi Tharoor: ‘सिर्फ विरोध से नहीं चलेगी राजनीति’, कांग्रेस को शशि थरूर की नसीहत, राहुल गांधी के अभियान पर भी उठाए सवाल

राष्ट्रीय

Shashi Tharoor news

राष्ट्रीय

'दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है'; E20 पर बोले राहुल गांधी, बताया जनता की जेब पर डकैती

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व्हाइट-बॉल दौरे के लिए तैयार दक्षिण अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया के साथ खेली जाएगी टी20 ट्राई सीरीज

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Jharkhand protest: छात्रों के समर्थन में BJP सासंद ने दी चेतावनी, कहा- मांगें न मानी गईं तो 13 अगस्त के बाद करूंगा भूख हड़ताल

रांची

Nishikant Dubey Statement Jharkhand Exam Scam

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‘Generation Gutter’ वाले विवादित बयान के बाद कंगना रनौत ने लिया यू-टर्न!, बोलीं- ‘Gen Z देश की सबसे बड़ी ताकत है’

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अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारी को निकाला अपने घर से बाहर, कहा- तुम बाहर जाओ मैं तय करुंगा किससे मिलना है

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मोहन भागवत का हवाला देकर अभिजीत दिपके का भाजपा पर हमला, बोले- अपने ही मेंटर की बात नहीं मान रही पार्टी

मुंबई

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मुंबई

मोहन भागवत के Gen-Z वाले बयान पर अभिजीत दीपके का पलटवार, बोले- यही बात BJP और RSS को भी समझाएं

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Mohan Bhagwat Gen Z Statement

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बच्चों की पढ़ाई के बोझ पर अभिजीत दीपके की चिंता, ‘क्या बोलती पब्लिक’ से जनता से करेंगे सीधा संवाद

मुंबई

Abhijeet Dipke

मुंबई

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राष्ट्रीय

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Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

नई दिल्ली

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BRICS Education Ministers Meeting: भारत की अध्यक्षता में BRICS शिक्षा मंत्रियों की बैठक संपन्न, युवाओं और भविष्य की शिक्षा पर बनी सहमति

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BRICS Education Ministers Meeting news

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Natural Gas Supply: सिलेंडर युग को बाय-बाय! मनेंद्रगढ़ में पाइप लाइन से घर-घर पहुंच रही घरेलू नैचुरल गैस, पहला बिल देख उपभोक्ता टेंशन में

कोरीया

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बारिश ने खोली गुरुग्राम की पोल, 48 हजार करोड़ का टैक्स और ‘ZERO’ इंफ्रास्ट्रक्चर

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Gurugram Infrastructure Failure

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IND vs SL XI वार्म-अप मैच के पहले दिन ही हो गया साफ, आकिब नबी समेत 2 प्लेयर को नहीं मिलेगा डेब्यू का मौका!

क्रिकेट

IND vs SL Tests, aaqib nabi,

IND vs SL: टेस्ट सीरीज देखने के लिए नहीं देना होगा कोई पैसा, दर्शकों की स्टेडियम में होगी फ्री एंट्री

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IND vs SL

क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी को बेताब शाकिब अल हसन, घर पर हमले के बाद मांगी सुरक्षा की गारंटी

क्रिकेट

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पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका इलेवन से बनावा डाले 363 रन, आकिब नबी को नहीं दिया एक भी ओवर

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धर्म/ज्योतिष

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चातुर्मास के चार महीनों में खान-पान के 4 नियम, क्यों दूर रखी जाती हैं हरी सब्जी, दूध और दाल? जानिए आयुर्वेदिक कारण

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Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: मेष से मीन तक कैसा रहेगा आपका दिन? पढ़ें आज का राशिफल

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‘राम’ के बाद अब रणबीर का नया अवतार! 15 अगस्त को सामने आ सकता है ‘लव एंड वॉर’ का पहला लुक

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‘तहलका’ के फाउंडर तरुण तेजपाल दुष्कर्म मामले पर बनेगी फिल्म, विशाल भारद्वाज की बढ़ी दिलचस्पी

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Meconium:बच्चे की पॉटी का कौन सा रंग चिंता की वजह हो सकता है? Cleveland Clinic से जानें लक्षण और खतरे

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PMOS And Social Media Trends: सोशल मीडिया पर वायरल हेल्थ टिप्स कितने सही? जानें स्त्री रोग विशेषज्ञों की राय

स्वास्थ्य

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मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर अटकलें तेज, सुप्रीम लीडर बनने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं आए सामने

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पाकिस्तान-तुर्किए-सऊदी डिफेंस डील पर भारत की पैनी नजर, विदेश मंत्रालय ने दिया बड़ा बयान

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Hair Care Tips: हफ्ते में कितनी बार शैंपू करना चाहिए? जानिए ऑयली, ड्राई और घुंघराले बालों को धोने का सही तरीका

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Bathroom Moss Remover Tips: बाथरूम की फर्श पर जम गई है काई? इन आसान तरीकों से करें सफाई

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घनी और मोटी आइब्रो पाने के लिए अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ये 7 आसान टिप्स 

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बिजनेस

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Money Tips: क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स कब इस्तेमाल करें और कब नहीं? जानें सही तरीका

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Titan Q1 Results: 63% बढ़कर 1777 करोड़ रुपये रहा टाइटन का मुनाफा, ज्वेलरी से लेकर घड़ियों और आईवियर तक हर कारोबार में हुई ग्रोथ, जानें शेयर का हाल

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UPI, NEFT, RTGS के जरिए बड़े लेनदेन करने पर क्या आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस? जानिए कब बढ़ता है जोखिम

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Ixigo Share Price 7th August: रिकॉर्ड मुनाफे के बावजूद 13% गिरकर क्यों बंद हुआ शेयर? जानिए ब्रोकरेज फर्म्स ने क्या दिए टार्गेट प्राइस

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शिक्षा

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Alwar: 11 साल बाद अलवर में यहां नर्सिंग कॉलेज शुरू होने की तैयारी, निरीक्षण पूरा 

अलवर

Alwar Nursing College

मध्याह्न भोजन से सिर्फ पेट भर रहा, पौष्टिकता गायब

शिक्षा

बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोडऩे, अतिरिक्त पोषण देने और स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना अब सिर्फ नाम की रह गई है। ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि अधिकांश स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मेन्यू से अलग भोजन परोसा जा रहा है।

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MCC Counselling 2026: नीट यूजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 4 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन; जानिए पूरी डिटेल्स

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